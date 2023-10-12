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Российские дроны-камикадзе и авиация в ночь на 12 октября нанесли очередные удары по военной и портовой инфраструктуре Украины. Сообщается о мощных взрывах в Харькове, которые спровоцировали яркое пламя, озарившее небо.

Уже известно, что атака была произведена на нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, произошел мощнейший взрыв на газопроводе, что вполне может привести к перебоям с подачей газа промышленным и частным потребителям, передает “Московский комсомолец”.

Мощные удары наносились также по Измаилу, где серьезные повреждения нанесены одному из судоремонтных, а также консервному заводу. Оба предприятия активно эксплуатировались украинской армией. Также поврежден зерновой терминал.

В Очакове российская авиация нанесла очередной удар по базе с морскими дронами ВСУ, используемыми для атак на Севастополь и корабли Черноморского флота. В Умани барражирующие боеприпасы разгромили военный аэродром с транспортной авиацией ВСУ.

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