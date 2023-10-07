Порядка 1000 перелетных птиц погибло за один день от столкновения со зданием в Чикаго

Фасад «Маккормик Плейс», крупнейшего североамериканского конференц-центра, в значительной степени покрыт стеклом, что делает его смертоносным препятствием для птиц, сообщает The Guardian.

По меньшей мере 1000 птиц врезались в одно и то же чикагское здание в минувший четверг (5 октября), когда они мигрировали на юг, к местам зимовки. Добровольцы все еще собирают тушки погибших птиц в радиусе 2,5 км от «Маккормик Плейс», по большей части остекленного по фасаду.

«Это верхушка айсберга, но мы нашли огромное, действительно огромное количество птиц, как мертвых, так и раненых», – заявила Аннетт Принс, глава компании Chicago Bird Collision Monitors, добавив, что это инцидент с самым большим количеством зашибленных птиц, зафиксированное группой из-за единственного здания за один день.

Невидимое высотное препятствие

С вечера среды (4 октября) и до утра четверга в воздухе над округом Кук, где находится агломерация Чикаго, находилось пиковое количество перелетных птиц, по оценкам, порядка 1,5 миллионов особей. В связи с этим по периметру «Маккормик Плейс» были обнаружены тушки теннессийских славок, дроздов-отшельников, американских вальдшнепов и других разновидностей певчих птиц.

«Не каждая птица, ударившаяся о стекло, падает вниз замертво», – сообщил Брендон Сэмюэлс, занимающийся исследованием случаев столкновения птиц с окнами в Университете Западного Онтарио.

Он отметил, что истинные масштабы погибших птиц станут известны через пару дней, поскольку люди продолжают собирать тушки пернатых в центре Чикаго.

«На самом деле, мы часто видим, как птицы сталкиваются со стеклом и продолжают лететь еще некоторую дистанцию, даже получив серьезные травмы, однако, в конечном итоге они не выживают», – добавил Сэмюэлс.

Гибель птиц в больших количествах на сравнительно небольшой географической территории в Штатах обычно происходит в периоды пиковой миграции весной и осенью. Погодные условия, такие как встречный ветер, дождь и туман, могут мешать птицам сориентироваться. Также слою лепту вносит световое загрязнение от городов, способное привлечь птиц и заманить в ловушку среди смертоносных высотных сооружений.

«Везде, где есть стекло, в окна будут биться птицы», – пояснил Брайан Ленц из «Американского заповедника птиц». Ежегодно в результате таких столкновений погибает до миллиарда птиц. В случае с Чикаго погибшие и раненые птицы, скорее всего, летели из Канады по пути в Южную Америку.

Он отметил, что повсеместно птицы выполняют важные экосистемные услуги, имеющие экономическую ценность и необходимые для функционирования экосистем. После крупных лесных пожаров, подобных недавно происходившим в Канаде, перелетные птицы, возвращающиеся на выгоревшие территории, могут разносить семена и способствовать регенерации лесных ландшафтов. Глобальное повышение температуры способствует увеличению популяций насекомых, а питающиеся ими пернатые могут помочь обуздать проблемы, в ближайшей перспективе представляющие угрозу для людей и продовольственных систем.

Способы уберечь птиц

Среди всех городов Соединенных Штатов именно световое загрязнение Чикаго представляет наибольший риск для перелетных птиц. Выключение освещения в зданиях – один из способов снизить смертность пернатых.

Исследование 2021 года, проведенное в «Маккормик Плейс» (на фото выше) – в том же месте, где в четверг погибло столько птиц – показало, что отключение половины освещения в высотных зданиях позволяет снизить количество столкновений в 6-11 раз. Чикагский конференц-центр является участником программы Lights Out Chicago, согласно которой в высотных зданиях добровольно выключается или приглушается освещение в ночное время, если в помещениях никого нет.

«Важно понимать, что на этой неделе в «Лейксайд центре» (относится к «Маккормик плейс») происходит какое-то мероприятие, поэтому помещения в нем используются и свет горит. Как только люди уходят, то свет выключают», – заявил представитель администрации конференц-центра.

«Это здание создает давно известную опасность для птиц, но мы до сих пор не видим, чтобы в связи с этим были предприняты какие-либо действия», – подчеркнула Аннетт Принс.

Нанесение на фасадные стекла визуальных маркеров, таких как точки или узоры, позволит уменьшить их отражение и позволить птицам определить, имеется ли безопасный проход, по которому они смогут пролететь.

В 2020-м мэрия Чикаго утвердила постановление о дизайне, благоприятном для птиц, однако оно до сих пор в силу не вступило. В 2021 году губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер утвердил «Закон о зданиях, безопасных для птиц», который «требует, чтобы дизайн, безопасный для птиц, обязательно учитывался при строительстве и реконструкций государственных объектов» в штате.

«У нас имеется много существующих зданий, которые убивают птиц, это не только новые объекты строительства», – отметил Брендон Сэмюэлс, добавив, что инвестиции в модернизацию, создание налоговых льгот для таких экологических инициатив и разработка окон, более благоприятных для птиц, могут стать экономичным способом в разрешении этой проблемы. «У нас уже есть решения, нам просто нужно включить их в административную политику».