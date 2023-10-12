На снимках, сделанных на заседании Священного синода в Даниловском монастыре, пристальное внимание привлекла одна из картин. На ней поверх иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым в XV веке, изображен патриарх РПЦ Кирилл. На фото на фоне этой картины выступает Владимир Легойда.

Бывший протодиакон Андрей Кураев, который был лишен священного сана, раскритиковал картину, заявив, что предстоятель церкви уже при жизни «стал четвертым лицом святой Троицы».

«Патриарх Кирилл держит такой портрет в своей резиденции в Даниловом монастыре», — цитирует Кураева Национальная служба новостей.

На его критику ответил официальный представитель церкви Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что разглядеть в картине с патриархом что-то неправильное может только человек с психическим заболеванием.