Российский блогер Дядя Слава, настоящее имя которого Станислав Андреев, ушел из жизни в возрасте 56 лет. Эту информацию официально подтвердили в Telegram-канале блогера.

В сообщении говорится, что Станислав Андреев скончался вечером 22 октября в больнице после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В сообщении подчеркивается, что Станислав Андреев, несмотря на болезнь, переживал невыносимые боли, которые охватывали не только его тело, но и его душу и разум. Тем не менее, даже в такие тяжелые моменты, он продолжал проявлять невероятное человеческое достоинство.

Он подмигивал, как бы говоря: «Не беспокойтесь», улыбался и проявлял интерес к жизни других людей. Он сохранял свой характер и юмор, который был хорошо знаком его подписчикам. Важно отметить, что он оставался сконцентрированным на благополучии и переживаниях других, чем на своей собственной борьбе с болезнью.