Согласно исследованиям известного логистического портала Data Insight, 71 процент онлайн-покупателей делает выбор продавца в зависимости от качества и скорости доставки. Это средний показатель для любых товаров, начиная с продуктов питания и заканчивая электроникой и бытовой техникой. Именно поэтому любой бизнес раньше или позже сталкивается с ключевым вопросом – как построить маршрут на карте, чтобы своевременно привезти покупателю его заказ.

Ответ на него есть у сервиса Poncy, который анализирует адреса, по которым нужно перевезти товар, перебирает множество имеющихся вариантов и выдает самый оптимальный из них в считанные секунды. Составление логистики маршрутов доставки еще никогда не было таким простым – ведь для грамотного планирования достаточно просто загрузить заказы в сервис и несколько секунд подождать.

Преимущества использования сервиса для построения маршрутов

Планированием маршрутов доставки во многих компаниях занимается логист или даже целое подразделение специалистов. Однако практика показывает, что это неэффективное решение. В подавляющем большинстве случаев логисты всего лишь распределяют заказы между курьерами, а уж те сами решают, куда им нужно отправляться в первую очередь.

На сервисе Poncy используется математический алгоритм, который составляет оптимальный маршрут, что обеспечивает следующие преимущества:

возможность в кратчайшие сроки построить самый короткий или самый быстрый маршрут с учетом всех факторов, так или иначе влияющих на скорость доставки;

значительное улучшение качества сервиса доставки, который, как упоминалось ранее, имеет огромное значение для клиента при выборе продавца;

отсутствие необходимости искать опытного логиста или содержать целый штат специалистов. Для небольшой компании или начинающего бизнеса это может оказаться слишком серьезной статьей расходов;

возможность оптимизировать стоимость логистики.

Алгоритм строит маршруты сразу для нескольких курьеров, ориентируется на те критерии, которые задает пользователь, причем делает это в считанные секунды, просчитывая одновременно миллионы вариантов.

Как пользоваться сервисом: гениальность в простоте

От продавца, который организует доставку товара, потребуется выполнить всего несколько простых действий, чтобы получить готовые маршруты. В систему необходимо загрузить файл с заказами и требованиями к конечному результату. Чтобы обеспечить максимальную точность расчетов, нужно указать:

количество курьеров и график их работы;

точку, с которой курьеры будут начинать передвижение по будущему маршруту;

тип курьера. Если доставка осуществляется на авто, велосипеде или другом виде транспорта, это тоже важно указать;

желательное время доставки товара.

На основании этих и других данных сервис выстроит оптимальный маршрут для каждого курьера. Но и это еще не все. Система предоставляет возможность осуществлять контроль над выполнением задачи, соблюдением маршрута в режиме онлайн, чтобы избежать самодеятельности от сотрудников. Также уже разработанные маршруты можно сохранять, чтобы вновь задействовать их при получении таких же заказов.