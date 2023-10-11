Процесс признания провала контрнаступления ВСУ Западом уже стартовал, заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

Он заявил, что внимательно изучил доклад британского Минобороны о ситуации на Украине и сделал вывод, что НАТО действительно намеревается признать крах украинского контрнаступления.

Он пояснил, что в документе говорится об ограничении продвижения российских войск с первых дней контрнаступления. Но цель ВСУ была совсем не в этом. Киев заявлял о весьма амбициозных планах дойти до Азовского моря, а затем и до Крымского полуострова. Но не сумел не только реализовать этот замысел, но и просто прорвать первую линию обороны ВС РФ.

Британские аналитики, по мнению Райснера, выдают за достижения ВСУ тот факт, что российские войска и так никуда не продвигались – они готовились к оборонительной операции. Это жест отчаяния, попытка хоть как-то минимизировать репутационные потери.