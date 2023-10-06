Одной из причин провала украинского контрнаступления ВСУ стало использование российскими ВС новой эластичной тактике, рассказал радио «Комсомольская правда» полковник запаса Владимир Трухан.

Он пояснил, что всего существует три вида обороны – маневренная, мобильная и позиционная. Первая предполагает, что войска отходят на вторую линию и та выстраивают полосу для дальнейшего отхода. При этом они наносят удары по противнику, рвущемуся в атаку.

В позиционной обороне, как видно из ее названия, войска удерживают позиции, закрепляются на них и отражают атаки, фактически не сходя с места.

Мобильная или эластичная оборона тоже подразумевает отход, однако это не отступление, а стремление заманить противника в ловушку и затем уничтожить. Ранее подобной тактикой владели только силы Североатлантического альянса, однако сейчас российские ВС отлично справляются с подобными задачами.