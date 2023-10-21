Ракеты ATACMS не сумели продемонстрировать ту эффективность, которой ожидала от них Украина. Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Анатолий Матвийчук пояснил «Ленте.ру», почему так произошло.

Он напомнил, что в США заявили о тайной передаче Киеву ракет ATACMS с дальностью, ограниченной до 165 километров. Киев рассчитывал, что этот параметр будет составлять не менее 300 км. Но и это не главная причина разочарования ВСУ в американских ракетах.

Кроме того, ATACMS при заходе на цель резко снижают скорость. Их сверхзвуковых ракет они превращаются в обычные дозвуковые, которые российская ПВО способна сбивать.

Матвийчук отметил, что назвать абсолютно бесполезными ракеты ATACMS нельзя, но вот той эффективности, которой от них ожидал Киев, они не показали.