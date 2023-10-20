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Высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» программируют сами себя, поэтому вычислить их траекторию невозможно. Во многом благодаря этому перехват Х-47 представляет собой практически невыполнимую задачу для систем ПВО и ПРО, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук порталу «Лента.ру».

Он отметил, что это самонаводящаяся ракета, которая корректирует траекторию полета в зависимости от множества факторов. Также эксперт напомнил, что во время одной из атак на Киев «Кинжал» поразил американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Высокую оценку «Кинжалам» дали и эксперты американского издания Military Watch Magazine, отметившие гиперзвуковую скорость боезаряда, а также за маневренность во время полета и переход на квазибаллистическую траекторию при снижении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал» теперь будут регулярно патрулировать нейтральные воды в Черном море.

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