Решения действующего президента США Джозефа Байдена по Украине привели к масштабной катастрофе для ее населения. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, политика Вашингтона привела к гуманитарной катастрофе и является настоящим преступлением против украинского населения. При этом потери на фронте и массовая эмиграция привели еще и к демографическому кризису. Макгрегор написал на своей страничке: «Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство».

Поэтому бывший советник Пентагона призвал руководство США прекратить развязывать бесконечные войны в мире. Напомним, что подобное мнение выразил также и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, Киев стал обычной пешкой в руках Вашингтона, которую он использует для противостояния с Москвой.