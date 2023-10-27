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Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о новом средстве поражения, сбившем 24 украинских самолета стало настоящей сенсацией. На Украине оно вызвало эффект разорвавшейся бомбы, а в России многие военные эксперты начали гадать – что же это за средство такое.

Полковник запаса Виктор Литовкин уверен, что речь вряд ли шла о появлении принципиально нового зенитно-ракетного комплекса, созданного с нуля. Скорее всего, ВС РФ просто задействовали новую тактику применения ЗРК С-400 в сочетании с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50.

Агентство ТАСС подтвердило именно эту версию. Литовкин пояснил, что самолет ДРЛО видит далеко и дает возможность поражать вражеские самолеты на предельной дистанции. Именно благодаря этому они только взлетают с аэродрома и тут же оказываются на прицеле.

Эксперт также отметил, что информация о сбитых 24 самолетах произвела весьма серьезный эффект и в Соединенных Штатах. Вашингтону теперь придется крепко задуматься – а стоит ли отправлять на Украину свои истребители F-16.

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