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Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал американским и натовских кураторам, что зимой контрнаступление ВСУ будет продолжаться. Поэтому скорее всего именно так и будет, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что хотя главком ВСУ Валерий Залужный требует у Зеленского приостановить наступательную операцию, которая приводит к серьезным потерям украинской армии, президент не сможет этого сделать. Ему нужны деньги Запада и новое оружие, которые можно получить, только демонстрируя хоть какие-то успехи на поле боя.

«Что касается Залужного, он прекрасно понимает состояние армии. Он видит, что основные наиболее боеспособные силы выбиты из рядов украинских вооруженных сил. Воевать, по сути, становится просто некому. Кроме того, есть проблемы с техникой, с ее ремонтом и боеприпасами. Разношерстная боевая техника и артиллерия, которая имеется в армии Украины, а также разношерстные боеприпасы к ним приводят к тому, что возникает проблема с их использованием», — пояснил эксперт.

Также Кнутов напомнил, что Зеленский ранее дал Западу обещание «захватить три города», включая Артемовск. Двумя остальными могут быть Мелитополь и Токмак.

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