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Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал сообщение концерна Rheinmetall о поставках на Украину современных разведывательных систем SurveilSpire. В интервью «Ленте.ру» он пояснил, что это оборудование предназначено для выявления беспилотных аппаратов.

Кнутов также объяснил принцип работы системы. Она состоит из множества видеокамер, которые размещаются в определенном квадрате на специально предназначенных столбах и защищаются от любых внешних воздействий.

Помимо этого, система включает в себя спутниковый интернет, поэтому данные об обнаруженных БПЛА мгновенно передаются в штаб. Сразу после этого принимается решение об ударе до дронам.

«SurveilSpire предназначены для борьбы с нашими дронами «Герань», для прикрытия складов и оборонных объектов, мест дислокации личного состава, хранения техники», — пояснил военный аналитик.

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