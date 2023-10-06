Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал сообщение концерна Rheinmetall о поставках на Украину современных разведывательных систем SurveilSpire. В интервью «Ленте.ру» он пояснил, что это оборудование предназначено для выявления беспилотных аппаратов.

Кнутов также объяснил принцип работы системы. Она состоит из множества видеокамер, которые размещаются в определенном квадрате на специально предназначенных столбах и защищаются от любых внешних воздействий.

Помимо этого, система включает в себя спутниковый интернет, поэтому данные об обнаруженных БПЛА мгновенно передаются в штаб. Сразу после этого принимается решение об ударе до дронам.