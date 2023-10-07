Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Украина и недели не продержится, если США перестанут оказывать ей поддержку. Это высказывание прокомментировал военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он пояснил, что у Киева имеются и другие серьезные сложности, помимо отсутствия собственных вооружений и техники. Вашингтон фактически содержит страну, не только поставляя ей оружие, но и предоставляя финансовые средства для социальных выплат и многого другого. Украина не только ведет боевые действия, но и живет за счет своих западных партнеров.

«Готов ли коллективный Запад предоставить военную помощь Украине именно в таком объеме? Пока решимости со стороны союзников Украины платить именно по таким счетам не наблюдается», – отметил аналитик.

Если Вашингтон откажется продолжать поставки оружия, Киеву хватит того, что он «напросил» ранее, месяца на полтора. А затем он будет вынужден соглашаться на любые условия мирных переговоров с РФ, считает эксперт.