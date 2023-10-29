Полиция Лондона усилила разведку в школах на фоне израильско-палестинского конфликта

Британские правозащитные группы выражают недовольство, поскольку в письмах полиции, адресованных директорам лондонских школ, раскрывается план усиления контроля. Источник: The Guardian.

Согласно названному письму, полиция получила указание «увеличить количество видимых патрулей» во всех школах и взаимодействовать со школьными администрациями для получения сведений о «напряженности в обществе».

В этом документе старший суперинтендант полиции Клэр Келланд (фото ниже) сообщает, что результаты тесного взаимодействия между полицейскими и школьным персоналом будут «накапливаться, чтобы помочь сбору разведданных и иной информации».

По утверждению руководство полиции Лондона, целью усиления полицейской деятельности в столичных школах является «обеспечение безопасности молодых людей, повышение доверия к полиции и удержание учащихся от преступной деятельности».

В письме, экземпляр которого имеется у журналистского сообщества Point Source, также говорится, что старший суперинтендант хочет, чтобы полицейские, дислоцированные в школах, были представлены учащимся в качестве средства достижения безопасных школ, помогающего создавать «безопасные пространства» в учебных заведениях при взаимодействии со школьной администрацией.

Письмо было адресовано директорам школ в лондонских района Уондсворт, Кингстон, Мертон и Ричмонд.

Новый виток контроля

Стаффорд Скотт, ветеран общественных кампаний, заявил: «Весьма вероятно, что эти действия будут формировать стереотипы и криминализировать молодых людей, особенно тех, кто принадлежит к [этническим] меньшинствам».

«Доверие к полиции в сообществах, с которыми я имею дело, очень низкое. Вместо того, чтобы успокоить детей, присутствие полицейских в школах обычно вызывает тревогу и беспокойство на том основании, что их реакция непропорционально ориентирована на детей из этнических меньшинств. Трудно представить, как этот план будет способен достичь какой-либо из заявленных целей».

В группе мониторинга действий полиции Netpol также считают, что повышенное внимание полиции к школам, скорее всего, окажет негативное влияние на учащихся.

«Усиление наблюдения за детьми, особенно за тем, как они обсуждают политические вопросы, может иметь только негативные последствия», – отметил Кевин Блоу, координатор Netpol. «Это окажет сдерживающее воздействие на открытое и честное обсуждение идей в школах, потому что школьники будут справедливо опасаться, что все ими сказанное, в конечном итоге, будет использовано полицией против них самих и их сообществ».

Джун Панг, специалист по политическим кампаниям из правозащитной организации Liberty, заявила: «Регулярно взаимодействуя с персоналом школы для получения информации, касающейся учащихся, полиция подрывает отношения к себе и атмосферу доверия, необходимую школьникам и учителям для обмена идеями, для развития критического мышления».

«Школа должна быть местом, где дети и молодые люди могут выражать себя, обсуждать сложные проблемы дня, искать информацию и потенциально исследовать чувства горя или гнева, например, в отношении того, что может или чего не может делать британское правительство».

«Усиление полицейских патрулей и слежения создает сдерживающий эффект, который останавливает эти важные разговоры».

Несвободная свобода

Правозащитные организации Великобритании рассматривают недавнее усиление активности полиции в школах Лондона как часть более широкой тенденции.

В январе отчет Runnymede Trust показал, что в британских школах работает порядка 1000 полицейских, почти половина которых базируется в Лондоне.

В последние годы «школьные» офицеры столкнулись с растущим вниманием СМИ, особенно после того, как чернокожая девочка-подросток по прозвищу Чайлд Кью подверглась обыску с раздеванием в школе «Хакни» в 2020 году после того, как ее ошибочно обвинили в хранении каннабиса.

В сентябре 2023-го Скотланд-Ярд признал, что злоупотреблял своими полномочиями при обыске учащихся после того, как сотрудникам лондонской полиции было объявлено об угрозе дисциплинарного разбирательства в связи с обвинениями в том, что обыск Чайлд Кью был неуместным и приравнивался к дискриминации по признаку расы и пола.

В прошлом вмешательство полиции в деятельность школ в рамках правительственной программы «Prevent», направленной на борьбу с радикализацией учащихся, подвергалось критике как жесткое, дискриминационное и неэффективное.

Представитель столичной полиции заявил: «По всему Лондону работают свыше 300 офицеров по обеспечению безопасности школ, что успокаивает население и защищает детей от тех, кто воспользуется нынешней напряженностью для совершения преступлений на почве ненависти. Мы прислушиваемся к проблемам школьников и принимаем меры».

«После недавнего нападения в Лондоне мы совершили более 700 посещений школ, включая дополнительные патрули, и будем продолжать это делать». Имеется ввиду смертоносное нападение экс-бойфренда на 15-летнюю школьницу в лондонском Кройдоне 27 сентября 2023-го.

В лондонской полиции отказался комментировать протоколы защиты данных, используемые при сборе разведывательной информации в столичных школах Великобритании.