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Издание The Paper сообщает, что в Китае полицейским удалось спасти более тысячи кошек, которых везли на убой. Отмечается, что злоумышленники отлавливали пушистиков, чтобы в дальнейшем пустить их на мясо, которое в дальнейшем отправилось бы по магазинам и ресторанам под видом свинины и баранины.

Как отмечается в издании, зоозащитники узнали об отлове кошек неизвестными злоумышленниками. При помощи приманок животные попадали в деревянные ящики. Кошек прятали на кладбище.

На протяжении шести дней зоозащитники наблюдали за отловом кошек, а когда коробки с животными были отправлены в грузовик, то об этом сообщили в полицию. Правоохранителям удалось оперативно перехватить автомобиль неподалеку от населенного пункта Чжанцзяган. Все кошки были спасены от неминуемой смерти. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли среди животных домашние кошки. На данный момент животные помещены в приют.

В Китае подобные случаи являются неоднократными. Кроме зоозащитников незаконный убой кошек вызывает беспокойство у представителей по санитарному контролю пищевых продуктов.

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