Евросоюз продолжит оказывать Украине военную помощь, однако без Соединенных Штатов ее будет слишком мало. Сохранить жизнеспособность страны у ЕС в таких условиях точно не получится, рассказал ТАСС политолог Дмитрий Суслов.

Он пояснил, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву 60 процентов всей помощи, исходящей от Запада. Если они перестанут это делать в связи с временным бюджетом, то ЕС не сумеет компенсировать столь большой объем.

Сейчас речь зашла об изготовлении техники и вооружений прямо на украинской территории, так как резервы Запада медленно, но, верно, подходят к концу. Именно поэтому они хотят лишь передавать Киеву деньги и технологии, чтобы он сам производил для себя оружие.