Оппозиционные силы в польском сейме получили все шансы сформировать парламентское большинство по итогам выборов. Это указывает на желание граждан «вдохнуть свежего воздуха», сообщил участник клуба «Валдай», политолог из Венгрии Габор Штир.

Он напомнил, что партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским все же одержала победу, набрав 35,38 процента голосов. Однако ей в спину дышит «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском. В ее активе оказалось 30,7%.

Помимо этих двух партий, в парламент также прошли «Третий путь» (14,4%), «Левые», набравшие 8,61 процента голосов, и «Конфедерация» с результатом в 7,16 процента.

Эксперт добавил, что «Третий путь» немного недооценивали, так как партия набрала в два раза голосов, чем прогнозировалось. «Конфедерация», напротив, разочаровала, так как вместо 14% набрала только 7.

«Свежим воздухом» для поляков стали партии «Левые» и все тот же «Третий путь». Именно им удалось активизировать молодых людей в возрасте до 30 лет и тем самым обеспечить рекордную явку в 70 процентов. Теперь «Право и справедливость» хоть и является победителем, но большинства в сейме она не получит.