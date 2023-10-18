Конфликт на Ближнем Востоке – это своеобразная перестройка нынешней системы безопасности в регионе, считает политический эксперт Марат Баширов. Он отметил, что ждать какого-то глобального противостояния в данный момент точно не стоит.

«Все то, что сейчас происходит, это предтеча новой структуры, новой системы безопасности на Ближнем Востоке. И если там будут присутствовать со своим оружием США плюс Пакистан, мне кажется, ситуация успокоится», — цитирует эксперта “Московский комсомолец”.

Он также добавил, что многие элиты нынешняя ситуация совершенно не устраивает. Соединенные Штаты давно считают Израиль собственной военной базой и используют его для поддержания постоянной напряженности, а значит, и контролируемости в регионе. У Тель-Авива совсем другие цели, он хочет сохранить и заняться развитием еврейского государства.

Именно поэтому единственным, кому выгоден конфликт на Ближнем Востоке, является Вашингтон. Перед выборами, на которых Джо Байден идет на второй срок, ему нужны какие-то успехи во внешней политике, как это было всегда. На этот раз жертвой США стали израильтяне, а также экономика их страны. Теперь самые успешные бизнесы отправятся на территорию Соединенных Штатов, которые продолжат спокойно процветать. А одновременно с этим они будут решать, что лучше – продолжить войну в Израиле или привести всех ее участников к мирному решению.