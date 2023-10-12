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Украине придется заплатить за оказанную ей военную помощь по счетам, которые обязательно выставит Варшава. Об этом заявила политики Анна Брылка, которая баллотируется в сейм от коалиции «Конфедерация».

Представительница правых сил, слова которой приводит РИА Новости, заявила, что одной благодарности Киева за помощь будет слишком мало.

«Благодарность не является валютой в международных отношениях», – отметила кандидат в депутаты сейма.

Также она подсчитала, что Киеву придется заплатить 100 миллиардов злотых (около 2,4 трлн рублей).

Кроме того, Украине потребуется выполнить ряд условий, среди которых предоставление разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни, которого Польша добивается долгие годы, аннулирование жалобы в ВТО, поданной киевским режимом из-за запрета экспорта зерна, полный доступ властей Польши к восстановлению соседней страны после завершения СВО.

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