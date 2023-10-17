17 октября ВСУ применили ракеты ATACMS, тайно поставленные Соединенными Штатами, сообщило американское издание Politico. Эту информацию подтвердил украинский нардеп Алексей Гончаренко, заявивший, что эти боезаряды были применены для атаки на Бердянск в Запорожской области.

О тайной поставке ATACMS ранее написала и газета The Wall Street Journal. Журналисты отметили, что Вашингтон отправил в Киев небольшую партию оперативно-тактических баллистических ракет и ВСУ уже успели их применить.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что даже если США и Германия поставят ракеты ATACMS и Taurus на Украину, их будет недостаточно, чтобы преодолеть превосходство ВС РФ в ракетном вооружении. Официально Вашингтон не объявлял об отправке дальнобойных боезарядов в Киев. ФРГ же отказывает Украине в поставках Taurus, заявляя, что для их использования требуется длительное время на обучение.