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Запад отвлекся на боевые действия в Израиле и Россия воспользовалась этим, перейдя в наступление на всех направлениях. Кроме того, она наносит ракетные удары и атакует дронами-камикадзе «Герань» объекты в украинском тылу, пишет издание Politico.

«В то время как мировые лидеры сфокусировали внимание на попытках урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС, Вооружённые силы РФ возобновили наступательные действия на Украине на всех фронтах», – цитирует авторов публикации портал Ura.ru.

ВС РФ уже взяли под контроль районы Красногоровки и Водяного на Донецком направлении, также они атакуют Авдеевку и Марьинку. Беспилотники и ракеты поражают военные аэродромы сразу в нескольких регионах, а также бьют по объектам энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры.

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