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Российская певица Полина Гагарина появилась в компании нового возлюбленного на торжестве в честь 125-летия МХТ им. Чехова. Отмечается, что певица состоит в отношениях с танцором Станиславом Миковым.

На мероприятии артистка была одета в черную водолазку и брюки свободного кроя. Яркой деталью образа стал красный пиджак. Спутник Полины был одет в классический костюм в сочетании с белой рубашкой. Фотографам удалось запечатлеть, как пара держалась за руки.

Известно, что Станислав Миков является солистом балетной группы Полины Гагариной. Танцору 35 лет. Он родом из Йошкар-Олы. После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым в 2021 году Полина Гагарина долгое время оставалась в одиночестве. Однако танцор смог покорить ее сердце.

Папарацци уже неоднократно ловили пару в компании друг друга. Впервые их засняли во время прогулки в российской столице. Позже они были замечены во время ужина в ресторане. Однако теперь состоялся их официальный выход в свет. А это значит, что отношения у пары более чем серьезные, считают поклонники Гагариной.

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