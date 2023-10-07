Певица Полина Гагарина приняла решение оставить в шоу «Голос. Уже не дети» участницу Екатерину Качурак, а певец Акмаль выбыл из проекта. «Я отдаю тебя твоим поклонницам», – заявила наставница.

Акмаль выступил на шоу с композицией Алексея Романофф «Раневская». Все члены жюри были довольны выступлением молодого артиста, однако Гагарина отдала предпочтение другой конкурсантке.

Незадолго до этого выпуска шоу, Акмаль побеседовал с журналистами и рассказал им, чем он не доволен в работе с Полиной Гагариной. По его словам, во время второго его выступления просил наставницу учесть его пожелания. 19-летний артист даже вступил с Гагариной в небольшой спор, отметив, что уже имеет опыт выступления на сцене, поэтому хочет, чтобы к его мнению прислушивались члены команды его наставницы и она сама.

«Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде», заявил юный исполнитель.