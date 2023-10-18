Поклонники Пинк, 44-летней популярной певицы, беспокоятся из-за неожиданной отмены нескольких ее предстоящих выступлений в рамках гастрольного тура.

Однако их тревожит не только факт отмены, но и причина, объявленная звездой – «чрезвычайные семейные обстоятельства медицинского характера». Это вызвало размышления о том, что могло произойти и насколько серьезными могут быть эти «чрезвычайные обстоятельства».

Фанаты выразили предположение, что проблемы могут быть связаны со здоровьем одного из детей Пинк, Уиллоу Сейдж, 12 лет, или Джеймисона Муна, 6 лет. Они пришли к этому выводу, потому что Пинк, скорее всего, была бы более откровенной, если бы проблема затрагивала ее саму. Кроме того, о никаких недавних несчастных случаях или болезнях супруга певицы, известного мотогонщика Кэри Харта, не было ничего известно.