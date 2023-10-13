Специалисты компании Google добавили новый функционал своему поисковику – возможность генерировать изображения при помощи искусственного интеллекта. Соответствующая новость была опубликована в Google Blogs.

Разработчики назвали новую функцию своего поисковика по генерации картинок – Search Generative Experience (SGE), что можно дословно перевести, как «опыт генерирующего поиска». В настоящий момент функция доступна в Google Labs для тестировщиков. Примечательно, что созданную по запросу картинку можно редактировать. Например, изменять фон или стиль изображения.

«Допустим, вы хотите сделать открытку для друга, который любит готовить и чье любимое животное – капибара. Если вы ищете что-то вроде “нарисуйте изображение капибары в поварском колпаке, готовящей завтрак” предоставит в результатах до четырех сгенерированных изображений», – написали разработчики в Google Blogs. Также существует возможность создавать картинки при помощи ИИ в сервисе «Google Картинки».