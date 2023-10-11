Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из баров Новосибирска две стриптизерши устроили драку из-за клиента. Успокоить разбушевавшихся девушек удалось бойцам группы быстрого реагирования (ГБР). Об инциденте сообщает пресс-служба частного агентства безопасности «Гвардия».

Во вторник 10 октября группа быстрого реагирования получила тревожный сигнал из бара, расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирск. Прибывшие на место бойцы ГБР обнаружили двух дерущихся девушек.

Когда девушек успокоили, то попытались выяснить причину возникновения конфликтной ситуации. «Оказалось, что драчуньи – это работающие в соседнем баре стриптизерши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала ее с рабочего места», – сообщили в пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Вам может понравиться

Глава Минобороны Израиля Галант объявил о полномасштабном наступлении ЦАХАЛ на сектор Газа

ЦАХАЛ начинает полномасштабное наступление на боевиков радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта. Глава Минобороны заявил, что все ограничения,

Сенатор Шошоакэ потребовала от “нациста” Зеленского вернуть Румынии земли

Румынский политик Диана Шошоакэ потребовала от президента Украины Владимира Зеленского вернуть территории, принадлежащие ее стране. Она продемонстрировала в парламенте карту, на которой изображена «Великая Румыния», в состав которой входят Бессарабия

ХАМАС нанес массированный удар сотнями ракет по Ашкелону в Израиле

Радикальное движение ХАМАС обрушило сотни ракет на израильский город Ашкелон. Ранее его представители предупредили гражданское население о мощной ракетной атаке и приказало собрать вещи и эвакуироваться до 17 часов. «В