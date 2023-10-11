В одном из баров Новосибирска две стриптизерши устроили драку из-за клиента. Успокоить разбушевавшихся девушек удалось бойцам группы быстрого реагирования (ГБР). Об инциденте сообщает пресс-служба частного агентства безопасности «Гвардия».

Во вторник 10 октября группа быстрого реагирования получила тревожный сигнал из бара, расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирск. Прибывшие на место бойцы ГБР обнаружили двух дерущихся девушек.

Когда девушек успокоили, то попытались выяснить причину возникновения конфликтной ситуации. «Оказалось, что драчуньи – это работающие в соседнем баре стриптизерши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала ее с рабочего места», – сообщили в пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».