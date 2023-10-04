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Убийца жительницы Екатеринбурга Елены Косецкой признал свою вину. Он заявил, что женщина якобы не захотела полностью рассчитаться с ним за работу на дачном участке.

Напомним, Косецкая была убита 25 сентября на собственной даче в Курманке. Она уехала туда из дома и не вернулась, поэтому на следующий день родственники начали поиски. Тело женщины обнаружили 28 сентября, в тот же день на ЕКАД была найдена брошенная преступником машина Елены.

Тогда же, 28 сентября правоохранители вычисляют на камерах Алексея Протасова, который работал у Косецкой на даче. 2 октября его задерживают в Каменске-Уральском и предъявляют объявление в убийстве.

Сам Протасов заявил, что действительно работал на даче. Хозяйка якобы не заплатила ему всю оговоренную сумму. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому нанес ей удар, обокрал и бросил умирать. Убийца угнал машину, но попал в ДТП.

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