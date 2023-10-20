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Немецкие танки Leopard «мигрировали» на Авдеевское и Краснолиманское направления, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он уточнил, что боевые машины Киев перебрасывает из Запорожской области.

«Из-за плотности огня российской артиллерии и применения ударных дронов танки противника не участвуют в штурмовых операциях, работая по принципу «выехал — выстрелил — заехал», —рассказал военкор в своем телеграм-канале.

По словам Поддубного, «Леопарды» применялись Киевом только в южной части страны, но сейчас Киев рассредотачивает их по всех линии фронта. Скорее всего, это указывает на очередную смену тактики.

Напомним, эксперты уверены, что западные танки и другое вооружение не помогут ВСУ, так как совсем скоро погода испортится, начнется распутица, а затем и холода.

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