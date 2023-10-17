Дубай предоставляет отличные возможности для выгодных инвестиций в недвижимость. Это один из самых крупных и прогрессивных городов мира, он стабильно обеспечивает высокое качество жизни, а также ведет разумную налоговую и внешэкономическую политику. Несмотря на это, а также на туристическую привлекательность Дубая, стоимость недвижимости в городе вполне сопоставима с ценами на жилье в крупных городах России. Чтобы убедиться в этом и купить апартаменты в Дубае, достаточно посетить сайт агентства Mira Estate.

Аргументы в пользу приобретения недвижимости в Дубае

Каких-то несколько десятилетий назад на месте города была пустыня. Сейчас это крупный деловой и туристический центр ОАЭс огромными перспективами развития и высоким уровнем жизни.

В городе выстроено большое количество бизнес-центров, ресторанов, торговых и развлекательных площадок, процветает отельный бизнес, отлично развита туристическая и социальная инфраструктура. Согласно программе Dubai 10X город должен опережать другие деловые центры мира на 10 лет по развитию и сейчас правительство успешно справляется с этой задачей.

К другим преимуществам покупки апартаментов в Объединенных Арабских Эмиратах в целом и в Дубае в частности относятся:

туристическая привлекательность. В самом жарком городе мира более 345 дней в году светит солнце. Температура воды лишь изредка снижается до +25, в зимний период средняя температура воздуха составляет +23, а в летний – до +40 градусов;

возможность попасть из Дубая в любую точку планеты;

высокая стабильность социальной сферы и безопасность как для местных жителей, так и для иностранных туристов;

привлекательная для международного бизнеса налоговая система;

окупаемость средств, вложенных в недвижимость. Апартаменты, таунхаусы, квартиры в Дубае востребованы всегда, поэтому на их сдаче в аренду можно получать стабильную прибыль;

огромный выбор квартир, апартаментов, элитных вилл, таунхаусов на любой вкус и любые финансовые возможности.

Для приобретения жилойнедвижимости иностранными гражданами в городе выделены так называемые фригольд-районы. В них можно покупать любое жилье в полном соответствии с действующим законодательством. Земельный департамент фиксирует права собственности покупателя на тот или иной объект и выдает документ, подтверждающий государственную регистрацию сделки.

Процесс покупки

Он состоит всего из трех шагов – заключения договора и так называемого «контракта F» (Меморандума о взаимопонимании), а также подачи заявки на оформление NOC-сертификата, который подтверждает, что все расчеты продавца с застройщиком завершены и квартиру либо апартаменты покупатель имеет право приобрести.

Чтобы не вникать в тонкости оформления документации и заключения договоров, имеет смысл воспользоваться квалифицированной помощью специалистов по продаже недвижимости в Дубае. Они возьмут на себя все бюрократические формальности или предоставят грамотную консультацию по любым вопросам, возникающим в процесс подбора объекта и заключения сделки.