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Санитарка Дубровской Центральной районной больницы, которая заставила мать девочки, которую стошнило мыть полы в коридоре больнице, была уволена. Об этом заявили представители комитета здравоохранения Волгоградской области. Об этом сообщает издание V1.ru.

Напомним, что 6 октября в Дубровской ЦБР произошел скандал. По словам женщины, которая пришла на прием к врачу со своей двухлетней дочерью. В какой-то момент ребенку стало плохо. Девочку стошнило на пол в коридоре медучреждения. Уборщица больницы отказалась убирать рвотные массы, а отвела женщину в туалет, выдав ей ведро и тряпку. Женщина попросила выдать ей хотя бы швабру, на что получила ответ: «справишься и руками».

«Чужая женщина сидела с моим больным ребенком, пока я мыла полы», – возмутилась женщина.

По словам представителей комитета здравоохранения, конфликта между персоналом медучреждения и женщиной не было. В ведомстве сообщили, что женщина с ребенком ожидала планового приема врача-отоларинголога. За медпомощью по поводу ухудшения самочувствия ребенка женщина не обращалась. «Персоналом предоставлены объяснительные, санитарка уволена. С матерью ребенка связалось руководство ЦРБ, принесены извинения», – отметили в ведомстве.

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