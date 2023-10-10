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Тело пропавшей в начале сентября 22-летней девушки Махфузахон Исмоиловой было обнаружено на дне затопленного карьера под Екатеринбургом. Об этом в своем материале сообщает портал E1.RU.

По словам знакомого семьи, похороны девушки состоятся сегодня 10 октября в мечети на Химмаше. Известно, что девушка пропала накануне своего дня рождения 2 сентября. Девушка воспитывалась в благополучной и полной семье, однако своим близким подругам она иногда жаловалась на недостаток внимания со стороны родителей.

Маша (так девушку называли в кругу друзей) планировала после дня рождения начать жить вместе со своим парнем, с которым она встречалась на протяжении четырех последних лет. Однако 3 сентября молодой человек получил тревожное сообщение от Маши, после чего она перестала выходить на связь.

Ранее девушка уходила из дома на фоне ссоры с родителями, которые не хотели принимать ее парня. Однако, когда девушка вернулась домой, ее семья согласилась принять их отношения.

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