Во времена СССР, если человек засветился на экранах телевизора да еще в яркой роли, то он автоматически становился звездой. В свое время дети-актеры из «Ералаша» были известны на всю страну. В киножурнале снималось немало популярных российских артистов в свои юные годы. Но часто судьбы молодых актеров заканчивались трагически.

В таких сериях «Ералаша», как «Зараза» и «Галантный кавалер» главные роли исполнил рыжеволосый актер Василий Бургман, которого запомнили многие российские зрители. Однако актер со временем переехал жить в Израиль и в 24-летнем возрасте погиб в результате ДТП.

Также зрители запомнили по серии «Нет никого дома» юную Веру Иванко. После участия в «Ералаше» она поступила во ВГИК. Однако Вера также трагически погибла – ее сбил поезд.

Актер Александр Фомкин мог построить великолепную актерскую карьеру. Кроме «Ералаша» он также снялся в фильме «Гостья из будущего». Однако слава повлияла на него негативно. Молодой человек увлекся алкоголем и, будучи пьяным, сгорел во время пожара.