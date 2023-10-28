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РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает, что бойцов ВСУ на передовой волонтеры снабжают запрещенными наркотическими веществами. Минобороны опубликовало видеозапись допроса пленного бойца ВСУ Дмитрия Гирича, который рассказал, как происходит завоз наркотиков на фронт.

По его словам, есть человек, который через волонтеров отправляет наркотики на передовую. «Если кому-то нужны “колеса”, он предоставлял “колеса”, “трава” – “траву”», – рассказал военнопленный. Он также добавил, что больше половины его подразделения употребляло какие-то наркотические вещества.

Также он рассказал, как командиры собирали с бойцов деньги якобы на закупку дронов или автомобилей. «Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем», – рассказал Гирич.

Ранее сообщалось, что украинское командование не препятствует употреблению наркотиков бойцами ВСУ, а иногда даже целенаправленно накачивают их запрещенными веществами, чтобы они не чувствовали страха и боли.

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