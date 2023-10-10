Гражданка ФРГ Шани Лук, которую на видео опознали мать и двоюродный брат, незадолго до попадания в плен к боевикам ХАМАС связывалась с родными.

Мать девушки сообщила немецкому изданию Spiegel, что девушка позвонила ей и сообщила, что идет в бомбоубежище. Больше она на связь не выходила.

Уже позже на видео родственники узнали Шани Лук в девушке, которая лежала в пикапе боевиков. Они идентифицировали ее по татуировке. У женщины на записи были неестественно вывернуты ноги. Мать в эфире израильского ТВ призвала власти оказать помощь в возвращении дочери домой, передает РИА Новости.

Кроме того, появилась информация, что Шани Лук находится в больнице сектора Газа. У девушки сильная травма головы, однако она жива. По словам ее матери, многие друзья дочери, которые вместе с ней отправились на фестиваль, находятся в списках пропавших без вести.