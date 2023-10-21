Весной прошлого года в городе Рубежное, расположенном в ЛНР, в результате прямого попадания мины был разрушен частный дом, в котором находилась его хозяйка – 75-летняя Татьяна Алексеевна Артюхова. Племянница погибшей женщины Ольга Лупалова, проживающая в Германии с 1991 года, обратилась к властям города с просьбой помочь в поисках тела ее тети, но получила отказ.

В 2022 году за коттеджным поселком, где был расположен дом Татьяны Артюховой, были расположены позиции снайперов ВС Украины, которые постоянно обстреливали позиции российских сил. В результате минометного обстрела дом был полностью уничтожен. Ольга обращалась в поисковые группы в надежде найти свою тетю в числе эвакуированных жителей города, но результата не было.

Поэтому женщина решила лично приехать в Рубежное, чтобы попытаться разобрать завалы и найти тело своей погибшей тети. От волонтеров стало известно, что на территории разрушенного дома было обнаружено тело старушки небольшого роста. Ольга считает, что было обнаружено тело ее второй тети по имени Аллы, поскольку тетя Таня была высокого роста.