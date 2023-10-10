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Сотрудничество с порнозвездой Мией Халифой было разорвано со стороны Playboy на фоне ее заявлений в поддержку Палестины. Об этом в своем материале сообщает американский телеканал Fox News.

Руководство Playboy уведомило издателей в письменной форме о прекращении сотрудничества и разрыве отношений с порноактрисой Халифой. В уведомлении было указано, что ее канал на платформе и весь контент с ее участием был удален из-за ее заявлений в поддержку движения ХАМАС.

«Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия», – отметило в сообщении к издателям руководство Playboy. Также в письме подчеркивалось, что Playboy поддерживает свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но выступает против разжигания ненависти.

Популярная порнозвезда Мия Халифа назвала движение ХАМАС «борцами за свободу».

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