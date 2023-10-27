В Смоленске должно было состояться «возвращение» на родину известного своими провокационными антипатриотическими высказываниями актера театра и кино Дмитрия Назарова, однако план провалился. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

В детской музыкальной школе №1 Смоленска должен был состояться музыкальный спектакль 25 октября. При этом ведущим мероприятия был указан Дмитрий Назаров. В Сети и прессе новость вызвала настоящий резонанс. Администрация смоленской музыкальной школы отменила мероприятие, которое должно было пройти в виде демонстрации зрителям записи концерта от 2021 года.

По словам первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Павла Пожигайло, случай с появлением фамилии Назарова на афишах мероприятия довольно показательный. «В стране осталось большое количество людей, которые симпатизируют позиции Назарова, и прочих товарищей, которые уехали на Запад и обливают Россию грязью», – объяснил чиновник.