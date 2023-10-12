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Мостафа Эззо, работавший пилотом в авиакомпании Air Canada, был уволен с должности из-за публикации постов в социальной сети с поддержкой Палестины. Соответствующее решение руководства Air Canada было опубликовано на официальной страничке компании в соцсети X (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Мы подтверждаем, что этот пилот больше не работает в Air Canada», – сообщили в авиакомпании. Ранее журналист Эрза Левант обратил внимание общественности на якобы публикующего посты с поддержкой Палестины пилота авиакомпании Air Canada Мостафу Эззо.

Журналист опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографии якобы с аккаунта пилота, на которых он позирует в шарфе с надписью «Палестина». Еще на одной фотографии пилот принимает участие в акции поддержки жителей Палестины. После данных публикаций руководство авиакомпании Air Canada начали внутреннюю проверку и отстранили пилота от работы.

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