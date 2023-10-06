Взрыв в бизнес-джете Евгения Пригожина мог произойти в том месте, где крыло крепится к фюзеляжу. Скорее всего, он должен был спровоцировать отрыв крыла, считает заслуженный пилот РФ Евгений Серых.

Пилот обратил внимание на видеоролик, опубликованный на сайте ForumAvia.ru. На нем видно, как при падении самолета обломки рухнули на землю практически под углом в 90 градусов. А вот крыло было оторвано и упало в другом месте.

«Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвет. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат», — пояснил Серых.

Также он отметил, что взрывное устройство или связка гранат были подняты на борт еще в процессе подготовки воздушной машины к вылету. После взрыва у пилотов не было ни единой возможности совершить аварийную посадку.