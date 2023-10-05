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В Свердловской области мать требует вернуть ей сына из реабилитационного центра, однако 10-летний ребенок обвиняет ее в издевательствах и жестоком обращении. По его словам, якобы заставляла его пить воду из унитаза, бить себя ремнем и держать во рту грязные носки. Подробности семейной драмы в материале портала E1.RU.

Бабушка мальчика попросила его рассказать о всех издевательствах наедине, после чего написала заявление в полицию и прикрепила к нему запись своего разговора с внуком. Полиция передала запись в Следственный комитет. Представитель Министерства социальной политики региона прокомментировал данную ситуацию.

«Мать подала письменное обращение с просьбой вернуть мальчика в семью. Управлением социальной политики № 5 проведено обследование условий жизни семьи матери – они признаны удовлетворительными. В случае если сведения о жестоком обращении в отношении несовершеннолетнего не найдут своего подтверждения, правовые основания для отказа матери в передаче ей ребенка на воспитание будут отсутствовать», – отметили в ведомстве.

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