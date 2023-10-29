Артист Николай Басков был глубоко тронут выступлением участника вокального проекта «Ну-ка, все вместе!». В шестом выпуске шоу появился необычный артист с гитарой, родом с острова Бали. Индонезийский парень по имени Густи Бимбим получил 85 баллов из 100 возможных от жюри.

Согласно правилам шоу, в вокальных соревнованиях могут участвовать артисты из любой страны. Для Бимбима выступление стало первым зарубежным выездом. Малоизвестный музыкант прибыл в Россию на самолете. Обычно он выступает в ресторанах и кафе, но его вокальный талант был замечен продюсером шоу, которая пригласила его принять участие.

Бимбим отметил, что ему понравился климат в России, так как здесь гораздо прохладнее, чем на Бали. Несмотря на то, что после первого выступления Бимбим не смог набрать необходимое количество баллов для прохода в полуфинал, Николай Басков попросил его спеть еще одну песню.

Музыкант выбрал легендарную композицию «Only You» Элвиса Пресли, и во время этой песни Николай Басков не смог удержать слез. Он подчеркнул, что это одна из его любимых песен этого легендарного музыканта.