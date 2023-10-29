Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Артист Николай Басков был глубоко тронут выступлением участника вокального проекта «Ну-ка, все вместе!». В шестом выпуске шоу появился необычный артист с гитарой, родом с острова Бали. Индонезийский парень по имени Густи Бимбим получил 85 баллов из 100 возможных от жюри.

Согласно правилам шоу, в вокальных соревнованиях могут участвовать артисты из любой страны. Для Бимбима выступление стало первым зарубежным выездом. Малоизвестный музыкант прибыл в Россию на самолете. Обычно он выступает в ресторанах и кафе, но его вокальный талант был замечен продюсером шоу, которая пригласила его принять участие.

Бимбим отметил, что ему понравился климат в России, так как здесь гораздо прохладнее, чем на Бали. Несмотря на то, что после первого выступления Бимбим не смог набрать необходимое количество баллов для прохода в полуфинал, Николай Басков попросил его спеть еще одну песню.

Музыкант выбрал легендарную композицию «Only You» Элвиса Пресли, и во время этой песни Николай Басков не смог удержать слез. Он подчеркнул, что это одна из его любимых песен этого легендарного музыканта.

Вам может понравиться

План по «возращению» в Россию актера-предателя Дмитрия Назарова провалился

В Смоленске должно было состояться «возвращение» на родину известного своими провокационными антипатриотическими высказываниями актера театра и кино Дмитрия Назарова, однако план провалился. Об этом в своем материале сообщает «Царьград». В

Известный комик Иван Абрамов рассказал, что не шутит про родной Волгоград

Иван Абрамов – известный российский комик, участник шоу Stand Up и команды КВН, на данный момент планирует провести свой сольный концерт в родном городе. В интервью с журналистами, комик признался,

Первый выпуск юбилейного сезона шоу «Последний герой» покинула экстрасенс Фатима Хадуева

В юбилейном сезоне шоу «Последний герой» за звание лучшего «робинзона» и главный приз проекта на необитаемом острове будут бороться не звезды-одиночки, а пары родственников. При этом первый выпуск программы не