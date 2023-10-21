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Российская певица Маша Распутина не будет принимать участие в качестве члена жюри в новом сезоне шоу «Суперстар» на российском телеканале НТВ.

Это решение связано с предыдущими скандалами, в которые Распутина попала во время прошлых сезонов. Ранее Маша Распутина выделялась острыми и критическими высказываниями в адрес участников музыкального шоу, а также своих коллег. Например, она называла поклонников певицы Анны Asti «деградированной публикой».

Поэтому теперь певицу исключили из жюри. Но ей уже нашли замену. Вместо Маши Распутиной место в жюри займет Наташа Королева, которая уже заявила о своей лояльности к участникам тв-шоу. Она призналась, что ей сложно ставить низкие оценки выступающим.

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