Популярная российская певица-шансонье Вика Цыганова подвергла резкой критике Олега Газманова, обвинив его в лицемерии и «двойной жизни». По словам артистки, патриотические песни Газманова расходятся с его поступками в реальной жизни. Об этом Цыганова заявила во время интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов решением Минюста России).

«Газманов еще обиделся на это, а зря. Если ты декларируешь, и тебя выводят на первые ряды со знаменами – будь добр соответствовать. А здесь раздвоение личности», – заявил супруг Цыгановой, комментируя ситуацию с Газмановым.

Напомним, что популярный российский певец Олег Газманов во время своего выступления на концерте в Дубае отказался отвечать на политические вопросы, сославшись на усталость. Во время его выступления на сцену забралось несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения с требованием выразить свою поддержку Украине. Однако Газманов ушел от ответа, из-за чего оказался в эпицентре скандала.