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Исполнительная Ольга Серябкина опубликовала в соцсети Instagram (владелец – компания Meta запрещена в РФ как экстремистская организация) видеозапись в новом образе. На них она запечатлена в платье черного цвета с большим количеством разрезов и глубоким декольте.

Образ дополняют вечерний макияж и мокрая укладка волос. Откровенный снимок поклонники певицы не оценили. Мало того, в комментариях они высмеяли ее и назвали фотографию пошлой.

«Явно не ваше платье», – сообщил один из пользователей.

Также Серябкину раскритиковали за попытки демонстрировать обвисшую грудь и предложили поменять стилиста, передает «Газета.ру».

Ольга Серябкина – автор многих песен группы SEREBRO, в составе которой она заняла третье место на Евровидении2007. В 2019 году она представила сольный альбом «Косатка в небе».

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