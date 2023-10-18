Певица Рита Дакота поделилась с поклонниками своими неудовлетворительными впечатлениями от проведенной липосакции. Знаменитость рассказала, что операция была проведена еще в 2019 году, но несмотря на прошедшее время, артистка до сих пор осталась недовольной результатом.

По словам Риты Дакоты, мотивацией для хирургического вмешательства послужили ее собственные комплексы по поводу излишнего объема ягодиц. Тем не менее, она призналась, что даже после операции ее попа и ноги казались ей «тяжелыми» и несбалансированными, несмотря на видимое похудение и изменения во внешности.

Артистка отметила, что в тот момент она была в стрессе из-за развода и негативных комментариев в СМИ и социальных сетях. Вместо того чтобы обратиться к психологической помощи и духовному росту, она решила изменить свою внешность, аргументируя это низкой самооценкой и высокими требованиями к своему телу.