Телеканал ТНТ продолжает подготовку ко второму сезону реалити-шоу «Выжить в Самарканде» с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Добавлены имена еще трех участниц звездной команды проекта. На этот раз Назима, Вики Одинцова и певица Юлия Паршута будут пытаться выжить в экстремальных условиях Узбекистана ради главного приза в 10 миллионов рублей.

Вики Одинцова уже известна зрителям ТНТ благодаря своему участию в проекте «Звезды в Африке», где она дважды принимала участие и показала себя как дерзкий и своенравный игрок. Однако до финала ей так и не удалось дойти. В отличие от Вики, Юлия Паршута и Назима впервые попробуют свои силы в приключенческом реалити-шоу ТНТ.

Участники проекта будут разделены на две команды: звездную и народную, которые будут бороться за главный приз. Первая команда включает в себя знаменитостей, а вторая – участников из разных городов России, отобранных из 9 тысяч кандидатов, подавших заявки на участие. Важно отметить, что никто из них ранее не имел опыта заграничных путешествий, и многие видели роскошную жизнь только на экранах телевизоров.