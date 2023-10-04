Бывшая участница шоу «Голос», певица Алла Рид рассказала, как попала к ныне покойному Александру Градскому домой. По ее словам, композитор пригласил ее к себе домой для обсуждения рабочих вопросов. Интервью с певицей было опубликовано «Пятым каналом».

По словам Аллы Рид, в последнем туре «Голоса» она мечтала исполнить песню американской исполнительницы Донны Самер. Но у Градского были совершенно другие планы на выступление Аллы. Когда исполнительница приехала домой к композитору, то его просьба обескуражила ее.

«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: «Ну, раздевайся». Я думаю: «Ну все, начался шоу-бизнес», – рассказала певица. После этого Градский подошел к большому шкафу и достал из него свою рубашку. Он протянул одежду певице и сказал переодеться в нее.

По словам Аллы Рид, она даже расплакалась, ведь другие участницы будут одеты в красивые элегантные платья. Однако Градский настоял на своем, объяснив данную инициативу тем, что в этом образе ее обязательно запомнят все зрители.

Несмотря на то, что после этого тура Алла Рид выбыла из проекта, она все равно благодарна Александру Градскому, ведь этот номер стал необычайно эффектным и запоминающимся.