В интервью журналистам перед концертом в Государственном Кремлевском дворце певец SHAMAN раскрыл свои планы перепеть песню «Седая ночь», которую исполнял умерший в прошлом году Юрий Шатунов.

При этом SHAMAN отметил, что осознает, какую ответственность взваливает на себя. Поклонники привыкли к образцовому варианту этой композиции, поэтому важно спеть ее так, чтобы не испортить.

«Я настолько уважительно отношусь к чужому материалу, что я даже в этой тональности песню оставлю, чтобы ничего не нарушить», — заявил журналистам певец.

SHAMAN выразил надежду, что новый взгляд на хорошо известную композицию понравится всем поклонникам лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова, чье творчество исполнитель безмерно уважает.