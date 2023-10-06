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Певец Егор Крид и его бывшая возлюбленная, блогерша Валя Карнавал, встретились на одной сцене, вызвав интерес в медиа. Крид рассмеял Карнавал непосредственно после своего появления на сцене, когда он получал награду в номинации «Певец года».

«Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал», – сказал артист, вызвав смех в зале.

Ведущий мероприятия Владимир Маркони пошутил, что Крид ошибся, и что именно он стоит слева от певца. Сама блогерша лишь пожала плечами и улыбнулась.

Егор Крид пояснил, что он болеет и вышел на сцену с высокой температурой. Несмотря на шутки в адрес Карнавал, он пожал ей руку после своего выступления.

В 2020 году Валя Карнавал и Егор Крид познакомились на съемках клипа к треку «Девочка с картинки». Вскоре их дружба переросла в романтические отношения. Однако в 2021 году стало известно об их разрыве, и в том же году Крид выпустил песню «Pussy Boy», где высмеивал экс-возлюбленную.

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